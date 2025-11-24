В Беларуси запретили популярные детские снеки из Китая
- 24.11.2025, 11:48
Проверка выявила в них недопустимые добавки.
Китайские снеки, известные как латяю, очень популярны у детей в последнее время. Видимо, поэтому на них обратили внимание в Госстандарте.
По итогам проверки многие из них были признаны опасными и запрещены в Беларуси. Смотрим, о каких марках идет речь.
Например, соевая закуска «Рыбная нарезка» Lyu jin long, а также снеки того же производителя со вкусом камчатского краба оказались под запретом из-за недопустимых пищевых добавок – подсластителей Е952 и Е955.
А вот в трех снеках со вкусом краба, креветки и лобстера от Huang Peng Fei, кроме этого, также выявили проблемы с маркировкой. На ней не было указано, что продукт содержит сахар или подсластители.
В закуске со вкусом вишневых фрикаделек от Mianjinwangzi нашли недопустимый эмульгатор Е473.
Содержание изоаскорбата натрия Е316 послужило причиной запрета латяо со вкусом рыбы Huang Peng Fei.
Купить снеки еще можно
Несмотря на запрет, опасные закуски пока можно найти на маркетплейсах.
Ту самую, где специалисты нашли недопустимые подсластитель Е952 и антиокислитель изоаскорбат (Е316). Да и проблемы с маркировкой тоже есть.
Поэтому родителям стоит быть аккуратнее при выборе популярных у детей лакомств.