В Беларуси запретили популярные детские снеки из Китая 24.11.2025, 11:48

Иллюстративное фото

Проверка выявила в них недопустимые добавки.

Китайские снеки, известные как латяю, очень популярны у детей в последнее время. Видимо, поэтому на них обратили внимание в Госстандарте.

По итогам проверки многие из них были признаны опасными и запрещены в Беларуси. Смотрим, о каких марках идет речь.

Например, соевая закуска «Рыбная нарезка» Lyu jin long, а также снеки того же производителя со вкусом камчатского краба оказались под запретом из-за недопустимых пищевых добавок – подсластителей Е952 и Е955.

Коллаж: Tochka.by

А вот в трех снеках со вкусом краба, креветки и лобстера от Huang Peng Fei, кроме этого, также выявили проблемы с маркировкой. На ней не было указано, что продукт содержит сахар или подсластители.

Фото: Госстандарт

В закуске со вкусом вишневых фрикаделек от Mianjinwangzi нашли недопустимый эмульгатор Е473.

Коллаж: Tochka.by

Содержание изоаскорбата натрия Е316 послужило причиной запрета латяо со вкусом рыбы Huang Peng Fei.

Купить снеки еще можно

Несмотря на запрет, опасные закуски пока можно найти на маркетплейсах.

Скриншот: Tochka.by

Ту самую, где специалисты нашли недопустимые подсластитель Е952 и антиокислитель изоаскорбат (Е316). Да и проблемы с маркировкой тоже есть.

Поэтому родителям стоит быть аккуратнее при выборе популярных у детей лакомств.

Скриншот: Tochka.by

