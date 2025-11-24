В Бельгии стартовала масштабная общенациональная забастовка

В Бельгии стартовала масштабная общенациональная забастовка1
- 24.11.2025, 11:53
Она будет длиться три дня.
В понедельник, 24 ноября, в Бельгии началась трехдневная забастовка, организованная крупнейшими профсоюзами страны, в результате которой ожидаются значительные перебои в железнодорожном и воздушном сообщении, а также в работе государственных служб.
Об этом пишет RTL.
С понедельника, 24 ноября, по среду, 26 ноября, Бельгия будет работать в замедленном режиме после призыва профсоюзов к протесту против мер правительства.
Утром в понедельник утром сообщили о серьезных перебоях в работе общественного транспорта в сети Tec Hainaut, вызванные забастовкой.
По данным Tec, автобусы не выезжали из депо в городах Монс, Турне и Льеж.
Как отмечается, только 35 из 205 линий, обслуживающих провинцию Льеж, работали утром в обычном режиме. А 158 линий – полностью закрыты.
К требованиям профсоюзов, в частности, входят: изменение реформ правительства по досрочному выходу на пенсию для рабочих, замораживание заработной платы с нулевым стандартом оплаты труда.
Отметим, забастовка будет продолжаться несмотря на то, что в этот же день бельгийское правительство достигло соглашения по бюджету на следующий год после месяцев напряженных переговоров.
Проблема принятия соглашения заключалась в том, что правые были категорически против повышения налогов, а левые настаивали на том, чтобы сильнее ударить по богатым, а не сокращать социальные выплаты.