В Бельгии стартовала масштабная общенациональная забастовка

Она будет длиться три дня.

В понедельник, 24 ноября, в Бельгии началась трехдневная забастовка, организованная крупнейшими профсоюзами страны, в результате которой ожидаются значительные перебои в железнодорожном и воздушном сообщении, а также в работе государственных служб.

Об этом пишет RTL.

С понедельника, 24 ноября, по среду, 26 ноября, Бельгия будет работать в замедленном режиме после призыва профсоюзов к протесту против мер правительства.

Утром в понедельник утром сообщили о серьезных перебоях в работе общественного транспорта в сети Tec Hainaut, вызванные забастовкой.

По данным Tec, автобусы не выезжали из депо в городах Монс, Турне и Льеж.

Как отмечается, только 35 из 205 линий, обслуживающих провинцию Льеж, работали утром в обычном режиме. А 158 линий – полностью закрыты.

К требованиям профсоюзов, в частности, входят: изменение реформ правительства по досрочному выходу на пенсию для рабочих, замораживание заработной платы с нулевым стандартом оплаты труда.

Отметим, забастовка будет продолжаться несмотря на то, что в этот же день бельгийское правительство достигло соглашения по бюджету на следующий год после месяцев напряженных переговоров.

Проблема принятия соглашения заключалась в том, что правые были категорически против повышения налогов, а левые настаивали на том, чтобы сильнее ударить по богатым, а не сокращать социальные выплаты.

