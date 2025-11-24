Лиса устроила хаос в деревне под Минском 4 24.11.2025, 11:59

1,582

иллюстративное фото

Зверь роется в мусорках, таскает кур и спокойно гуляет возле школьной остановки.

В деревне Буденного под Минском жители уже несколько дней наблюдают лису, которая свободно разгуливает по улицам, заходит во дворы и вообще чувствует себя как прикормленный кот. Животное роется в мусорных контейнерах, не боится людей и, по словам местных, появляется почти каждую ночь, пишет газета «Пристоличье».

В чатах сельчан все чаще появляются сообщения о том, что лиса нападает на домашнюю птицу: одна семья за ночь лишилась девяти кур, еще нескольких зверь утащил. В другом случае хищница набросилась на собаку. Люди особенно переживают за детей, так как лису видели возле остановки школьного автобуса, где она спокойно играла с чем-то похожим на дохлую мышь.

Обращения жителей в сельсовет и ветстанцию результата не дали. Власти объясняют, что отстрел в населенных пунктах запрещен, а коммунальные службы не занимаются поимкой диких животных. Ветврачи также не имеют права изымать зверя, если он здоров и находится в естественных условиях. Они могут лишь дать рекомендации по безопасному отпугиванию.

Тем временем лиса продолжает появляться в разных частях деревни, а жители опасаются, что ситуация может усугубиться.

