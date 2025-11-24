Глава МВФ: ИИ накроет рынок труда «как цунами» 2 24.11.2025, 12:14

Кристалина Георгиева

Под влияние изменений может попасть до 60% рабочих мест.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева считает, что стремительное проникновение искусственного интеллекта может радикально перекроить глобальный рынок труда. Об этом она сказала в воскресенье на саммите G20 в Южно-Африканской Республике.

По ее словам, глобальная экономика работает лучше, чем ожидали после всех шоков последних лет – COVID, войны, торговые напряжения, – но хуже, чем нужно.

В МВФ считают, что искусственный интеллект может стать драйвером экономики, добавив около 1 процентного пункта к глобальному росту.

«Но мы должны осознавать, что искусственный интеллект проникает в нашу жизнь чрезвычайно быстро. И не все страны готовы к этому. В развитых экономиках под влияние изменений может попасть до 60% рабочих мест; на развивающихся рынках – около 40%; а в странах с низким доходом – 26%. Так что искусственный интеллект накрывает рынок труда, как цунами», – сказала она.

Георгиева призвала правительства инвестировать в цифровые системы и образование, а также формировать правила, которые способствовали бы инновациям, но не отдавали предпочтение машинам перед людьми.

