В России стюардессе дали семь лет за слова о преступлениях армии Путина 1 24.11.2025, 12:24

2,462

На нее донес «герой СВО».

В России стюардессу «Уральских авиалиний» отправили в колонию на семь лет. Суровый приговор был вынесен якобы за «распространение ложной информации» об оккупационной российской армии, да еще и «по мотивам политической ненависти», сообщает «Обозреватель».

Девушку репрессировали за комментарии в сельском чате в Telegram, в которых она упомянула об убитых российскими солдатами друзьях из Украины, донес на нее один из вернувшихся с фронта оккупантов. О приговоре писали российские государственные пропагандистские издания, подробности, не вошедшие в официальную версию, раскрыл российский Telegram-канал ЧТД.

Что известно

К семи годам лишения свободы приговорил российский суд в городе Видное Московской области стюардессу «Уральских авиалиний» Варвару Волкову. Срок, сопоставимый с наказанием за убийство, девушка получила за комментарии в небольшом чате и за то, что осмелилась осуждать убийства российской армией мирных украинцев на их же земле.

«Суд признал Волкову виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти) и назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», – цитируют пропагандисты ТАСС заявление из зала суда.

В официальной версии «преступление» Волковой заключается в «возникновении неприязни» к участнику агрессивной войны РФ против Украины, которого она увидела в сети, а позже – по телевизору.

«Неприязнь», мол, была настолько огромной, что Варвара, утверждают пропагандисты, отыскала контакты оккупанта и начала названивать ему с угрозами.

«Позднее в чате села Сапроново в Подмосковье Волкова написала ряд постов в поддержку СВО (в чем заключалась «поддержка», пропагандисты не объясняют. – Ред.). В одном из них она заявила о готовности угостить военнослужащих ВСУ чаем, если те захватят Подмосковье», – пишет ТАСС.

А вот Telegram-канал добавляет новые штрихи к описанной пропагандистами дикой истории, которые делают произошедшее с Волковой более понятным.

«Ложная информация по мотивам политической ненависти» заключалась в том, что Варвара позволила себе написать в чате о преступлениях России в Украине – за что поплатилась сначала работой, а теперь и свободой.

«По версии обвинения, девушка разместила в Telegram-чате для жителей села Сапроново сообщение с «ложной информацией» о преступлениях российской армии. Так, среди прочего она писала, что от рук российских военных погибли ее друзья и что если украинцы дойдут до Подмосковья, она угостит их чаем. Донес на нее вернувшийся «герой СВО» Руслан Григорьев, которому Варвара якобы звонила в мессенджере с оскорблениями. К травле стюардессы вскоре подключились Z-блогеры, потребовавшие уволить ее из «Уральских авиалиний». Летом компания отказалась продлевать с ней контракт», – отметил паблик.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com