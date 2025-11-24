Россияне ломятся в Беларусь на праздники 3 24.11.2025, 12:23

1,228

Спрос на отели подскочил на треть.

Беларусь стала одним из главных фаворитов российских туристов для встречи Нового года. Согласно информации Республиканского союза туристических организаций, бронирование отелей значительно выросло. На Беларусь приходится 35% всех праздничных бронирований россиян.

Спрос на отели в Беларуси в новогодние праздники у российских туристов вырос на 36%. Особенно востребованы встреча Нового года в Минске и экскурсии по замкам. Также в число самых популярных городов, кроме столицы, входят Гродно, Брест, Витебск и Могилев.

«Страна лидирует по бронированиям гостиниц среди всех зарубежных направлений, ее доля составляет 35% всех бронирований, совершенных россиянами на праздники», — приводит такие данные РСТА.

Чаще всего для путешествий в Беларусь на Новый год туристы выбирают апартаменты (45%), а также отели без звезд (17%). По 13% приходится на гостиницы пять и три звезды, 4% — четыре звезды, 2% — на хостелы и 3% — на гостевые дома, кемпинге и глэмпинги.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com