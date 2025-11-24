закрыть
24 ноября 2025, понедельник, 12:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне ломятся в Беларусь на праздники

3
  • 24.11.2025, 12:23
  • 1,228
Россияне ломятся в Беларусь на праздники

Спрос на отели подскочил на треть.

Беларусь стала одним из главных фаворитов российских туристов для встречи Нового года. Согласно информации Республиканского союза туристических организаций, бронирование отелей значительно выросло. На Беларусь приходится 35% всех праздничных бронирований россиян.

Спрос на отели в Беларуси в новогодние праздники у российских туристов вырос на 36%. Особенно востребованы встреча Нового года в Минске и экскурсии по замкам. Также в число самых популярных городов, кроме столицы, входят Гродно, Брест, Витебск и Могилев.

«Страна лидирует по бронированиям гостиниц среди всех зарубежных направлений, ее доля составляет 35% всех бронирований, совершенных россиянами на праздники», — приводит такие данные РСТА.

Чаще всего для путешествий в Беларусь на Новый год туристы выбирают апартаменты (45%), а также отели без звезд (17%). По 13% приходится на гостиницы пять и три звезды, 4% — четыре звезды, 2% — на хостелы и 3% — на гостевые дома, кемпинге и глэмпинги.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип