The Telegraph: Трамп ведет себя так, будто он является российским агентом 24.11.2025, 12:28

1,156

Фото: Getty Images

Новый «мирный» план является и непосредственным кризисом для Британии.

Мы вернулись туда, где боялись оказаться, когда Дональд Трамп выиграл выборы президента 2024 года. Любая кажущаяся беспристрастность исчезла. Все разговоры об «очень серьезных последствиях», если российский лидер Владимир Путин не согласится на перемирие на саммите в Аляске, оказались чушью, считает Дэниел Ханнан, британский политик, журналист и писатель.

Автор добавляет, что не верит в утверждение, что Путин имеет компромат на Трампа; но трагическая правда заключается в том, что, независимо от наличия компромата, Трамп ведет себя именно так, как вел бы себя, если бы был российским агентом.

«Это не просто трагедия для Украины, которая и так пережила слишком много за прошедшее столетие. Это и немедленный кризис для Британии, которая оказалась отрезанной от страны, которая была ее самым мощным союзником с 1941 года», — пишет Ханнан.

Было ли это случайностью, что именно в тот момент, когда появились условия 28-пунктного «мирного» соглашения, российский шпионский корабль в британских водах направлял на наших пилотов военные лазеры? «Возможно, да. Возможно, министр обороны Джон Хили раздувал этот инцидент, чтобы подчеркнуть свои лидерские качества. Но я так не думаю. Более вероятно, что Путин хвастался и насмехался: хвастался своей победой в Украине и насмехался над страной, которую он ненавидит больше всех остальных», — добавляет журналист.

По мнению Ханнана, чтобы понять настоящие, скрытые мысли Путина, стоит прислушаться к его приспешнику Дмитрию Медведеву. Медведев, озвучивая то, что обычно говорят шепотом, называет Британию «вечным врагом Москвы».

Откуда берется эта ненависть? Некоторые говорят, что Путин возмущен тем, как британские спецслужбы расправились с его союзниками в Сирии; другие считают, что его возмущение имеет более давние корни и уходит во времена, когда он был агентом КГБ в Восточной Германии и попал под пристальное внимание МИ-6.

Возможно, это связано с тем, что Лондон стал излюбленным местом изгнания антипутинских эмигрантов, которые искали безопасности в одном из немногих мест, где нельзя было подкупить ни полицейских начальников, ни судей.

«Каким бы ни было объяснение, мирный план для Украины является почти таким же серьезным поражением для Великобритании, как и для Украины. С 1956 года мы консультируемся с Соединенными Штатами перед любым серьезным военным развертыванием. Наши отношения не являются такими односторонними, как это пытаются представить критики: Великобритания получила огромную выгоду от готовности США делиться своими разведданными и ядерными технологиями, чего они не делают ни с одной другой страной. Теперь, внезапно, этот союз выглядит неустойчивым и случайным», — утверждает политик.

