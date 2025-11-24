закрыть
24 ноября 2025, понедельник, 12:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы получат мини-отпуск перед Новым годом

  • 24.11.2025, 12:33
Белорусы получат мини-отпуск перед Новым годом

Четыре выходных подряд.

У белорусов с классической пятидневкой финальная неделя года будет трехдневной: католическое Рождество (25 декабря) выпадает на четверг. А пятницу (26 декабря) отработаем заранее, пишет Myfin.by.

Благодаря этому на неделе четыре выходных подряд: 25, 26, 27 и 28 декабря – будет время хорошо подготовиться к Новому году.

Что еще радует – первые две недели 2026 года также будут короткими благодаря Новому году (1 и 2 января) и православному Рождеству (7 января). Всего в следующем году восемь праздников из десяти возможных подарят белорусам дополнительные выходные (на субботу и воскресенье приходятся только 8 марта и 9 мая).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип