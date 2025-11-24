Белорусским ИП снова урезают возможности
- 24.11.2025, 12:51
Какие виды деятельности под запретом?
В Беларуси уточнят список видов деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные предприниматели. Соответствующий законопроект принят в первом чтении, сообщает пресс-служба «палаты представителей».
Проект закона уточняет сферы, в которых могут работать индивидуальные предприниматели.
Так, ИП больше не смогут работать с дикорастущими растениями и дикими животными (кроме охоты и рыболовства). Также исключается возможность ИП участвовать в генно-инженерной деятельности.
Физические лица, занимающиеся самостоятельной профессиональной деятельностью, смогут оказывать технологические услуги для платежных систем по договору аутсорсинга.