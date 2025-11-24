закрыть
24 ноября 2025, понедельник, 13:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусским ИП снова урезают возможности

  • 24.11.2025, 12:51
  • 2,258
Белорусским ИП снова урезают возможности

Какие виды деятельности под запретом?

В Беларуси уточнят список видов деятельности, которыми могут заниматься индивидуальные предприниматели. Соответствующий законопроект принят в первом чтении, сообщает пресс-служба «палаты представителей».

Проект закона уточняет сферы, в которых могут работать индивидуальные предприниматели.

Так, ИП больше не смогут работать с дикорастущими растениями и дикими животными (кроме охоты и рыболовства). Также исключается возможность ИП участвовать в генно-инженерной деятельности.

Физические лица, занимающиеся самостоятельной профессиональной деятельностью, смогут оказывать технологические услуги для платежных систем по договору аутсорсинга.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип