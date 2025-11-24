В Калинковичах ВАЗ врезался в микроавтобус 24.11.2025, 13:11

Есть пострадавший.

ГАИ Гомельской области сообщила об аварии, которая произошла 23 ноября, около 16:05, в Калинковичах. 67-летний водитель ВАЗ ехал по улице Сомова и не уступил дорогу 31-летнему водителю Mercedes, который двигался по главной, что и привело к столкновению.

В больницу попал 72-летний пассажир ВАЗ.

