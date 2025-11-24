закрыть
Германия тратит на соцнужды больше всех в Европе

  • 24.11.2025, 13:14
Германия тратит на соцнужды больше всех в Европе

Исследование.

В Германии расходы на социальную сферу в объеме 41% федерального бюджета — выше, чем у всех остальных европейских стран, включая государства Северной Европы. Таковы данные исследования Института немецкой экономики в Кельне (IW), о котором сообщила газета Rheinische Post на своем сайте вечером в воскресенье, 23 ноября, передает DW.

Для сравнения: страны Северной Европы, а также Австрия и Швейцария тратят на социальные нужды по 40% от своих бюджетов, Бельгия, Нидерланды и Люксембург - 38%. Средний показатель по ЕС составляет 39%.

Авторы исследования указывают, что почти половина всех социальных расходов из федерального бюджета Германии приходится на пенсионное обеспечение. Расходы на сферу здравоохранения составляют 16%. На том же уровне соответствующий показатель находится у государств Северной Европы и стран Бенилюкса. Он — самый высокий в Европе.

Сравнительно высоки в Германии также расходы на госуправление. За исследуемый период они увеличились с 7,2 до 11 процентов. Между тем расходы на образование в ФРГ составляют всего 9,3% госбюджета. Для сравнения: Австрия и Швейцария, согласно исследованию, тратят на эти цели почти на 50 процентных пунктов больше.

На оборонные нужды в Германии в исследуемый период - с 2001 по 2023 годы — приходилось в среднем 2,3% федерального бюджета, что соответствует 1,1% ВВП.

Институт немецкой экономики проанализировал различные статьи расхода федерального бюджета Германии в период с 2001 по 2023 год. Речь шла как о расходах в целом, так и о тратах на отдельные сферы. Сопоставление проводилось в отношении западноевропейских стран, к которым исследователи причислили государства Бенилюкса, Австрию и Швейцарию, а также в отношении стран Северной Европы, то есть Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии, близких Германии с точки зрения экономического развития и культурного контекста.

Эксперты IW советуют правительству в Берлине «противостоять дальнейшему расширению государственной деятельности и росту социальных расходов».

