Белорусу выставили рекордную «коммуналку» 24.11.2025, 13:18

1600 рублей за однокомнатную квартиру.

Один из жителей Минского района, который, к слову, считается не занятым в экономике (по-простому – «тунеядцем»), получил квитанцию за коммунальные услуги на рекордную сумму в 1624,35 рубля. И это – за однокомнатную квартиру площадью 46,4 м². О том, как так вышло, рассказала газета «Пристоличье».

Начальник Расчетно-справочного центра ЖКХ Минского района Ольга Гузенко объяснила: столь высокая сумма образовалась из-за того, что собственник долго не подавал показания расхода горячей воды, а в октябре разово передал 118,6 куб. м. При этом тариф на отопление оплачен по полной – 54,11 рубля, тогда как по льготному тарифу он бы составил лишь 10,89 рубля. Горячая вода потянула на 902,7 рубля.

«У большинства других граждан, не занятых в экономике, суммы в квитанциях значительно ниже», – заверила Гузенко. Согласно её данным на октябрь текущего года, 3164 жителей Минского района получили квитанции по тарифу, обеспечивающему полное возмещение затрат на теплоснабжение и подогрев воды. А это в разы больше, чем у обычных граждан.

