закрыть
24 ноября 2025, понедельник, 13:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусу выставили рекордную «коммуналку»

  • 24.11.2025, 13:18
  • 1,668
Белорусу выставили рекордную «коммуналку»

1600 рублей за однокомнатную квартиру.

Один из жителей Минского района, который, к слову, считается не занятым в экономике (по-простому – «тунеядцем»), получил квитанцию за коммунальные услуги на рекордную сумму в 1624,35 рубля. И это – за однокомнатную квартиру площадью 46,4 м². О том, как так вышло, рассказала газета «Пристоличье».

Начальник Расчетно-справочного центра ЖКХ Минского района Ольга Гузенко объяснила: столь высокая сумма образовалась из-за того, что собственник долго не подавал показания расхода горячей воды, а в октябре разово передал 118,6 куб. м. При этом тариф на отопление оплачен по полной – 54,11 рубля, тогда как по льготному тарифу он бы составил лишь 10,89 рубля. Горячая вода потянула на 902,7 рубля.

«У большинства других граждан, не занятых в экономике, суммы в квитанциях значительно ниже», – заверила Гузенко. Согласно её данным на октябрь текущего года, 3164 жителей Минского района получили квитанции по тарифу, обеспечивающему полное возмещение затрат на теплоснабжение и подогрев воды. А это в разы больше, чем у обычных граждан.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип