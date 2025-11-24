Кремль: Встреча с американцами на этой неделе не ожидается
- 24.11.2025, 13:22
Никакой информации о переговорах в Женеве Москва не получала.
Встреча делегаций РФ и США на этой неделе не ожидается.
«Пока нет», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечая на вопрос, ожидается ли на текущей неделе российско-американская встреча по прекращению войны.
У представителя Кремля также спросили, получала ли Москва официальную информацию от США об итогах переговоров Вашингтона и Киева в Женеве.
«Нет, мы пока не получали никакой информации», — ответил Песков.
«Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем сообщения СМИ, которые обильно шли в прошедшие несколько дней из Женевы в том числе. Но официально мы пока ничего не получили», — добавил он (цитаты по «Интерфаксу»).