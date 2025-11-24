В Беларуси продают зелень с оккупированных территорий Украины
- 24.11.2025, 13:27
В онлайн-доставке ее маскируют под «российского производителя».
В Беларуси продается зелень из оккупированной Россией части Запорожской области Украины. Этикетка салатного набора из села Константиновка появилась в соцсетях, сообщает «Зеркало».
Как следует из этикетки, в Беларуси можно купить зелень из села Константиновка под оккупированным РФ Мелитополем на Запорожье. Собрана она в начале ноября, а упакована уже в нашей стране.
Предпринимательница Юлия Житник продает в Беларусь в том числе и кинзу. Упаковывает продукцию компания «Зеленая лавка» из минской Лошицы.
В онлайн-сервисах доставки производителем может указываться просто «Россия».
Село Константиновка под Мелитополем с февраля-марта 2022 года контролируется российской армией.