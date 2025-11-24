закрыть
24 ноября 2025, понедельник
В Беларуси продают зелень с оккупированных территорий Украины

  • 24.11.2025, 13:27
В Беларуси продают зелень с оккупированных территорий Украины

В онлайн-доставке ее маскируют под «российского производителя».

В Беларуси продается зелень из оккупированной Россией части Запорожской области Украины. Этикетка салатного набора из села Константиновка появилась в соцсетях, сообщает «Зеркало».

Как следует из этикетки, в Беларуси можно купить зелень из села Константиновка под оккупированным РФ Мелитополем на Запорожье. Собрана она в начале ноября, а упакована уже в нашей стране.

Предпринимательница Юлия Житник продает в Беларусь в том числе и кинзу. Упаковывает продукцию компания «Зеленая лавка» из минской Лошицы.

В онлайн-сервисах доставки производителем может указываться просто «Россия».

Село Константиновка под Мелитополем с февраля-марта 2022 года контролируется российской армией.

Этикетка набора зелени, произведенного ИП из оккупированной РФ части Запорожской области Украины
Фото из соцсетей
