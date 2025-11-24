CEPA: НАТО усиливает защиту неба
- 24.11.2025, 13:31
Из-за гибридных атак РФ.
Воздушное пространство стран НАТО остается уязвимым перед российскими провокациями. С февраля 2022 года зафиксировано более 70 подтвержденных и предполагаемых нарушений — от дронов «Шахед» и «Герань» до самолетов и ракет. Эти инциденты демонстрируют необходимость срочного укрепления систем защиты неба над Европой, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).
Эксперты подчеркивают, что эти вторжения — часть стратегического давления Москвы. Они позволяют России проверять эффективность авиационного и ракетного щита НАТО, выявлять слабые места, выматывать ресурсы и создавать информационную неоднозначность. Если нарушения станут рутинными, это может привести к фактической утрате контроля над воздушным пространством.
Страны НАТО реагируют по-разному — от жесткой позиции Польши до сдержанности Германии. Однако аналитики считают, что для реального укрепления воздушной безопасности требуется единая стратегия. Эксперты составили ряд рекомендаций для НАТО:
— публично заявить о праве сбивать любые неопознанные воздушные объекты после неудачных попыток связи;
— ускорить процедуры разрешения на применение силы, чтобы истребители могли реагировать без задержек;
— развивать многоуровневую оборону, включая дешевые перехватчики-дроны и зенитные системы;
— расширить авиагруппировку в Северной Европе и обеспечить страны Балтии средствами воздушного боя;
— усилить возможности обнаружения за счет мобильных радарных комплексов и более точного мониторинга ситуаций.
Эксперты подчеркивают: укрепление воздушного пространства — ключевой элемент сдерживания. Чтобы предотвратить дальнейшие провокации, НАТО должно действовать быстро и единообразно.