закрыть
24 ноября 2025, понедельник, 16:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Немецкие эксперты назвали самые надежные и ненадежные авто на рынке

1
  • 24.11.2025, 13:37
  • 4,684
Немецкие эксперты назвали самые надежные и ненадежные авто на рынке
Фото: Volkswagen

Tesla — внизу списка.

В Германии опубликовали рейтинг надежности авто с пробегом. Лучше всего проявили себя модели Mercedes и Volkswagen, а самыми проблематичными оказались электрокары Tesla.

Рейтинг надежности авто сформировала его известная организация TÜV SÜD, которая отвечает за техосмотр в Германии. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Именно данные техосмотра 9,5 млн авто за 2024-2025 годы и легли в основу рейтинга. Ключевым показателем является процент серьезных неисправностей и дефектов: в среднем по рынку он вырос с 20,6% в прошлом году до 21,5%.

Наименее надежное авто, по мнению немцев — электромобиль Tesla Model Y. Даже среди относительно свежих 2-3-летних кроссоверов 17,2% имеют серьезные поломки. Родственный седан Tesla Model 3 также не впечатляет — 13,1% авто с проблемами.

В отдельном рейтинге надежности электрокаров именно Tesla заняли последние места. Зато Mini Cooper SE (3,5% неисправных авто) и Audi Q4 e-tron (4%) оказались беспроблемными.

Фото: carscoops.com

Самые надежные авто с пробегом возрастом 2-3 года:

субкомпактные авто — Fiat 500e;

малые авто — Mazda 2;

компактные авто — BMW 1 Series;

среднеразмерные авто — Mercedes C-Class;

кроссоверы — Volkswagen T-Roc;

минивэны — Mercedes B-Class.

Самые надежные и наименее надежные подержанные авто на рынке

В возрасте 4-5 лет:

самые надежные — Volkswagen Golf Sportsvan, Volkswagen T-Roc;

наименее надежные — BMW 5 Series.

В возрасте 6-7 лет:

самые надежные — Volkswagen T-Roc;

наименее надежные — Dacia Duster.

В возрасте 8-9 лет:

самые надежные — Mazda CX-3;

наименее надежные — BMW 5 Series и 6 Series.

В возрасте 10-11 лет:

самые надежные — Mercedes B-Class;

наименее надежные — Dacia Duster.

В возрасте 12-13 лет:

самые надежные — Volkswagen Touareg;

наименее надежные — Renault Clio.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип