Немецкие эксперты назвали самые надежные и ненадежные авто на рынке

Немецкие эксперты назвали самые надежные и ненадежные авто на рынке1
- 24.11.2025, 13:37
Tesla — внизу списка.
В Германии опубликовали рейтинг надежности авто с пробегом. Лучше всего проявили себя модели Mercedes и Volkswagen, а самыми проблематичными оказались электрокары Tesla.
Рейтинг надежности авто сформировала его известная организация TÜV SÜD, которая отвечает за техосмотр в Германии. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Именно данные техосмотра 9,5 млн авто за 2024-2025 годы и легли в основу рейтинга. Ключевым показателем является процент серьезных неисправностей и дефектов: в среднем по рынку он вырос с 20,6% в прошлом году до 21,5%.
Наименее надежное авто, по мнению немцев — электромобиль Tesla Model Y. Даже среди относительно свежих 2-3-летних кроссоверов 17,2% имеют серьезные поломки. Родственный седан Tesla Model 3 также не впечатляет — 13,1% авто с проблемами.
В отдельном рейтинге надежности электрокаров именно Tesla заняли последние места. Зато Mini Cooper SE (3,5% неисправных авто) и Audi Q4 e-tron (4%) оказались беспроблемными.
Самые надежные авто с пробегом возрастом 2-3 года:
субкомпактные авто — Fiat 500e;
малые авто — Mazda 2;
компактные авто — BMW 1 Series;
среднеразмерные авто — Mercedes C-Class;
кроссоверы — Volkswagen T-Roc;
минивэны — Mercedes B-Class.
Самые надежные и наименее надежные подержанные авто на рынке
В возрасте 4-5 лет:
самые надежные — Volkswagen Golf Sportsvan, Volkswagen T-Roc;
наименее надежные — BMW 5 Series.
В возрасте 6-7 лет:
самые надежные — Volkswagen T-Roc;
наименее надежные — Dacia Duster.
В возрасте 8-9 лет:
самые надежные — Mazda CX-3;
наименее надежные — BMW 5 Series и 6 Series.
В возрасте 10-11 лет:
самые надежные — Mercedes B-Class;
наименее надежные — Dacia Duster.
В возрасте 12-13 лет:
самые надежные — Volkswagen Touareg;
наименее надежные — Renault Clio.