В Алтайском крае сотрудники ФСБ застрелили двух местных жителей 3 24.11.2025, 13:40

Силовики утверждают, что они планировали диверсию на железной дороге.

Федеральная служба безопасности отчиталась о пресечении «попытки диверсии» на железной дороге в Алтайском крае, пишет The Moscow Times. В ходе операции силовики застрелили двух местных жителей, обвинив их в выполнении задания, полученного от «украинских спецслужб». По версии ФСБ, подозреваемые собирались установить сбрасывающее устройство на перегоне между станциями Алтайская — Бийск, чтобы пускать поезда под откос. «При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы в результате ответного огня», — заявили в ведомстве.

ФСБ утверждает, что жителей завербовали представители запрещенной в России террористической организации через Telegram, обещая «материальное вознаграждение» за задания, которые должны были выполняться при «координации спецслужб Украины». Ее название не приводится. Возбуждены дела о диверсии (ст. 281 УК), посягательстве на жизнь силовика (ст. 317 УК) и незаконном приобретении оружия (ст. 222 УК). Максимальное наказание по первым двум статьям — пожизненное лишение свободы.

ФСБ практические в ежедневном режиме отчитывается о предотвращении диверсий, терактов и покушений на военных в России. Например, 21 ноября, служба рассказала, как пресекла попытку подрыва железнодорожных путей в Краснодаре, который якобы планировали украинские спецслужбы, чтобы помешать перевозкам военной техники и вооружений на фронт. Тогда был задержан гражданин Украины, постоянно проживающий на Кубани.

20 ноября ФСБ задержала жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики, обвинив его в покушении на убийство высокопоставленного российского военного. По версии службы, он пытался отравить офицера, подарив ему две упаковки британского пива с боевым отравляющим веществом.

19 ноября в Новороссийске ФСБ задержала священника, подозреваемого в вербовке прихожан и членов казачьих общин в запрещенный «Русский добровольческий корпус» — вооруженное формирование, воюющее на стороне Украины. ТАСС утверждал, что задержанный — иерей Греческой православной церкви имени Иверской Божией Матери, который «более 10 лет назад был изгнан из Новороссийской епархии РПЦ».

Убийства при задержании подозреваемых в диверсиях по политическим мотивам стали распространенной практикой после вторжения России в Украину. За 3,5 года войны во время таких операций сотрудники ФСБ убили уже более 70 человек.

