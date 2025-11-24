«Летом за свет платил 10 рублей» 13 24.11.2025, 13:47

Житель Бобруйска установил солнечные панели у себя на балконе.

Бобруйчанин Юрий Савелюк на своем балконе установил четыре солнечные панели. Как возникла идея личной электростанции, легко ли ее содержать, а главное: есть ли выгода, он рассказал изданию «Коммерческий курьер».

С техникой Юрий на «ты» еще со школьных лет. Любовь к электронике и радиоделу привил учитель физики Михаил Федосеевич.

— Просто на уроках педагог ремонтировал старый ламповый телевизор и рассказывал о нем. За что отвечает тот или иной узел. Я слушал и понимал: есть в этом какая-то магия. Хотелось ее постичь.

Родился и вырос Юрий в Украине, тогда еще УССР. В конце 80‑х окончил Киевский технологический институт по специальности «инженер-технолог кожи и меха».

В Бобруйск приехал по приглашению Михаила Ивановича Кунца — легендарного директора нашего кожевенного комбината. С тех пор не менял место работы. Сейчас Юрий Савелюк — главный технолог предприятия.

Путешествия, рыбалка и отдых на природе — еще одно увлечение бобруйчанина. С поездок на автомобиле все и началось.

— Летом с супругой по две недели в лесу или на берегу реки проводим. И чтобы отдых был комфортным, берем с собой мини-холодильник, светодиодный фонарь, гаджеты. Все это надо запитать. При такой нагрузке автомобильного аккумулятора надолго не хватит, поэтому решил приобрести автономный источник энергии. На маркетплейсе заказал две солнечные панели и контроллер. Литий-феррум-полимерный аккумулятор, принимающий энергию, собрал сам. Получилась походная электростанция, собрать-разобрать — дело нескольких минут, — рассказывает Юрий.

Но лето заканчивается, а техника, уверен, собеседник, должна работать круглый год. Поэтому вместо гаража и «ожидания» следующего сезона солнечные панели отправились прямиком на балкон — трудиться по назначению. К двум «зеркалам» чуть позже Юрий докупил еще два. По 100 Ватт каждое. Как сам признается, скорее, по эстетическим соображениям — чтобы полностью закрыть лицевую сторону балкона.

— При необходимости панели легко демонтируются и перевозятся, — замечает собеседник.

Остальные компоненты для домашней электростанции докупались уже «в процессе» — более производительный контроллер, инвертор, аккумулятор. Схематически система выглядит так: принятая от солнца электроэнергия, напряжением 42 вольта, приходит на контроллер, спрятанный в шкафу управления. Там понижается до 14 В и отправляется на зарядку аккумулятора.

От него подается на инвертор, где повышается до привычных 220‑и и поступает потребителю. Потребитель пока один — кухонный двухкамерный холодильник.

— Аккумулятор необходим, чтобы хранить принятую энергию, — посвящает в физику процесса Юрий Савелюк, — солнце ведь светит в определенный отрезок времени, а холодильник должен работать бесперебойно.

В июне — августе так и получается. «Лишнюю» энергию забирает аккумулятор, а после отдает в темное время суток. А с учетом того, что холодильник в квартире работает «24/7», являясь основным потребителем электроэнергии, получается неплохо сэкономить.

— Летом за свет платил 10 рублей. Сейчас, конечно, больше. Но чего ждать от ноября, когда и солнце низко, и ясные дни можно сосчитать по пальцам?, — улыбается собеседник.

Но и в «белорусскую полярную ночь» удается поймать энергию небесного светила. 30 процентов времени в ноябре батареи генерируют ток, в декабре, конечно, поскромнее — не больше 20. Но это, признается Юрий, самый минимум. Дальше «солнце — на лето, зима — на мороз».

Вне зависимости, есть солнце на небе или нет, холодильник всегда запитан. Когда не хватает природной энергии, автоматика сама переключает потребителя на домашнюю сеть и даже позволяет дозарядить аккумулятор. Контролировать заряд и переключаться между источниками тока можно дистанционно — благодаря мобильному приложению.

За полтора года техника ни разу не подвела. В работе, говорит Юрий, не капризна, а все обслуживание сводится к очистке панелей специальным моющим раствором. Чем чище поверхность — тем больше энергии.

Даже примерный срок окупаемости домашней электростанции Юрий не подсчитывал. За эти полтора года только в оборудование вложил около 2000 рублей. Говорит, цели как можно скорее «отбить» затраты нет. Панели ставил не ради экономии, а, как сейчас модно говорить, для диверсификации источников электроэнергии.

Тем не менее в планах у бобруйчанина — установка еще двух солнечных панелей — на боковую стену балкона. Она как раз «смотрит» на самый юг. А там солнца всегда больше. Даже в белорусскую полярную ночь.

