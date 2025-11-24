WSJ: Усилий Трампа недостаточно, чтобы остановить Путина 4 24.11.2025, 13:51

2,830

Дональд Трамп

В НАТО сформировался новый консенсус.

Попытки президента США Дональда Трампа продвинуть очередную мирную инициативу по Украине вызывают скепсис среди западных аналитиков. По их мнению, чтобы убедить Путина, что прекращение войны отвечает его собственным интересам, потребуется гораздо больше, чем нынешние дипломатические жесты президента США, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты отмечают, что Россия по-прежнему не располагает стратегией для военного захвата Киева, делая ставку на психологическое давление на Запад. Как заявил бывший австралийский генерал Мик Райан, Москва пытается внушить Европе и США, что поддержка Украины обречена на провал, а значит — бесполезна.

Однако в НАТО, напротив, формируется новый консенсус: Украина стала наиболее выгодным и важным направлением для обеспечения долгосрочной безопасности Европы. Это, по мнению аналитиков, крупнейший сдвиг в позициях альянса за последний год.

На фоне утечек о предложенном администрацией Трампа 28-пунктном мирном плане представитель России Кирилл Дмитриев заявил, что Москва «чувствует, что ее позицию слышат». На Западе же считают, что эта «мирная волна» выглядит как попытка воспользоваться очередным коррупционным скандалом в Украине.

При этом наблюдатели подчеркивают, что Трамп стремится прежде всего к сделке, выгодной лично ему, а не к устойчивому решению конфликта. Его подход непоследователен, а дипломатические импульсы — хаотичны. Военные представители США, посещающие Киев, напротив, исходят из долгосрочных интересов — укрепления Украины как ключевого барьера против российской агрессии.

Главной же проблемой остается сам Путин. Эксперты уверены, что окончание войны поставит перед Кремлем острый вопрос о будущем российского лидера после стратегической неудачи. Это делает его менее склонным к компромиссам и более подверженным ошибочным решениям.

Аналитики предупреждают, что война продолжится, поскольку Соединенные Штаты пока не предпринимают достаточно шагов, чтобы сделать ее для Путина неприемлемой. А любая попытка «быстрого мира» без реальных гарантий рискует привести к значительно более серьезным последствиям — как для Украины, так и для глобальной стабильности.

