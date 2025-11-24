закрыть
24 ноября 2025
Цена на газ в Европе опустилась ниже $350

  • 24.11.2025, 13:59
  • 1,298
Впервые с июля 2024 года.

Стоимость декабрьского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах опустилась до €29,28 за МВт•ч или до $349 за 1 тыс. куб. м. Цена на газ в Европе опускалась ниже $350 впервые с 12 июля 2024 года, свидетельствуют данные биржи ICE. С начала дня фьючерс подешевел почти на 3%.

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 80%. По состоянию на 21 ноября общий объем топлива в ПХГ составлял 87,4 млрд куб. м газа. По требованию Еврокомиссии (ЕК) страны Европы обязаны заполнять хранилища газом на 90% ежегодно с 1 октября по 1 декабря.

В октябре Совет Евросоюза (ЕС) утвердил запрет на транзит российского газа через ЕС в другие страны с 1 января 2026 года. Для действующих контрактов введут переходный период на два года.

