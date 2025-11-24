Цена на газ в Европе опустилась ниже $350 24.11.2025, 13:59

1,298

Впервые с июля 2024 года.

Стоимость декабрьского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах опустилась до €29,28 за МВт•ч или до $349 за 1 тыс. куб. м. Цена на газ в Европе опускалась ниже $350 впервые с 12 июля 2024 года, свидетельствуют данные биржи ICE. С начала дня фьючерс подешевел почти на 3%.

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 80%. По состоянию на 21 ноября общий объем топлива в ПХГ составлял 87,4 млрд куб. м газа. По требованию Еврокомиссии (ЕК) страны Европы обязаны заполнять хранилища газом на 90% ежегодно с 1 октября по 1 декабря.

В октябре Совет Евросоюза (ЕС) утвердил запрет на транзит российского газа через ЕС в другие страны с 1 января 2026 года. Для действующих контрактов введут переходный период на два года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com