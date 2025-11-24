Беларусь накроют осадки и гололед 24.11.2025, 14:01

1,360

Ожидаются снег, дождь и легкое потепление.

В Беларуси 25 ноября во многих районах ожидаются осадки (снег, мокрый снег, днем переходящий в дождь). Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно, ночью с прояснениями. Днем местами возможны сильные осадки (в основном снег, мокрый снег), налипание мокрого снега. Местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог - гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный 4-9 м/с, днем с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до минус 6 градусов, по югу - от нуля до плюс 1. Днем будет от минус 1 до плюс 5 градусов.

