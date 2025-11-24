Россия попросит Китай построить железную дорогу в Восточной Сибири 4 24.11.2025, 14:06

2,432

В обмен на редкоземельные металлы.

Российские власти готовы предложить китайским компаниям построить железную дорогу Курагино—Кызыл в Туве в обмен на право инвесторов из КНР разрабатывать месторождения редких и редкоземельных металлов в регионе. Об этом «Коммерсанту» сообщил спецпредставитель главы республики Владимир Донских. По его словам, подобные сделки — «инфраструктура в обмен на ресурсы» — уже используются Китаем в Монголии. В частности, по такой схеме будет построена железная дорога на территории страны с подходом к российско-монгольскому пункту пропуска «Цаган-Толгой» в Туве — «Арц-Суурь» в Монголии.

Дорога Курагино—Кызыл должна стать частью Центрально-Евразийского транспортного коридора (ЦЕТК), соединяющего Россию, западные аймаки Монголии с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. Первоначальное соглашение о строительстве дороги протяженностью 410 км было подписано еще в 2008 году с экс-сенатором Сергеем Пугачевым. Планировалось, что дорога присоединит к железнодорожной сети Элегестское месторождение с запасами 855 млн тонн коксующегося угля. Однако до сих пор запустить проект не удалось.

По словам Донских, в рамках соглашения о строительстве дороги китайские компании могут получить доступ к добыче редкоземельных металлов на Улуг-Танзекском и Арысканком месторождениях. Одновременно с этим по поручению президента РФ для полного цикла переработки редкоземельных металлов к 2030 году на юге Красноярского края должен быть сформирован Ангаро-Енисейский научно-производственный кластер. Для развития кластера необходима транспортная инфраструктура, но у федерального бюджета и РЖД ограниченны возможности, подчеркнул Донских. Он добавил, что условием добычи металлов китайскими компаниями может быть создание совместного предприятия с российским партнером, а также предоставление отсутствующих в России технологий обогащения сложных полиметаллических руд.

Улуг-Танзекское месторождение — второе по размеру запасов лития (665,5 тыс. тонн) в России. Оно находится в нераспределенном фонде. Лицензией на Арысканское месторождение с запасами ниобия и тантала также никто не владеет. При этом инвестиционная емкость только Улуг-Танзекского месторождения — минимум 20 млрд руб., оценивает управляющий партнер «S+Консалтинг» Елена Лацко. В РЖД сообщили, что пока в компании оценивают целесообразность формирования ЦЕТК, предусматривающего строительство линии Курагино—Кызыл—Цаган-Толгой — далее по Монголии до границы с Китаем.

«Инфраструктура в обмен на ресурсы» — одна из стратегий, которую применяет Китай, в частности, в Африке, говорит юрист антимонопольной и регулярной практики юрфирмы Vegas Lex Камилла Найдина. Однако, по ее словам, в России такая практика не регламентирована. В свою очередь директор химико-технологического блока АО «Росатом Наука» Андрей Голиней отметил, что Китай вряд ли будет заинтересован в развитии глубокой переработки редкоземельных металлов в России. Пекин получит контроль над сырьевой базой, но не позволит развивать внутренний рынок технологий высоких переделов сырья, чтобы оставить Россию в зависимости от китайской продукции, заключил Голиней.

