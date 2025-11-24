Разбираться с гибелью коров на Шарковщине прислали спецназ 16 24.11.2025, 14:06

иллюстративное фото

В сокрытии данных о падеже 308 коров подозревают девять человек

Махинации с отчетностью выявили в двух сельхозорганизациях Шарковщинского района Витебской области.

«Должностное лицо во избежание депремирования и создания видимости благополучного ведения дел давало незаконные указания подчиненным работникам на сокрытие падежа крупного рогатого скота. В отчетные документы вносились заведомо ложные сведения», — заявили в Министерстве внутренних дел.

В сокрытии данных о падеже 308 коров подозревают девять человек. Сумма ущерба превысила 310 тысяч рублей. Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.

На видео МВД видно, что подозреваемых работников сельского хозяйства задерживал спецназ или ОМОН: силовики выделяются специфическим снаряжением.

Шарковщинский район — один из пяти самых низкооплачиваемых в Беларуси.

