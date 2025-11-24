закрыть
24 ноября 2025, понедельник, 16:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Разбираться с гибелью коров на Шарковщине прислали спецназ

16
  • 24.11.2025, 14:06
  • 6,224
Разбираться с гибелью коров на Шарковщине прислали спецназ
иллюстративное фото

В сокрытии данных о падеже 308 коров подозревают девять человек

Махинации с отчетностью выявили в двух сельхозорганизациях Шарковщинского района Витебской области.

«Должностное лицо во избежание депремирования и создания видимости благополучного ведения дел давало незаконные указания подчиненным работникам на сокрытие падежа крупного рогатого скота. В отчетные документы вносились заведомо ложные сведения», — заявили в Министерстве внутренних дел.

В сокрытии данных о падеже 308 коров подозревают девять человек. Сумма ущерба превысила 310 тысяч рублей. Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.

На видео МВД видно, что подозреваемых работников сельского хозяйства задерживал спецназ или ОМОН: силовики выделяются специфическим снаряжением.

Шарковщинский район — один из пяти самых низкооплачиваемых в Беларуси.

Написать комментарий 16

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип