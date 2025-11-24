Трамп призвал не ликовать о прогрессе в вопросе мира в Украине раньше времени

Трамп призвал не ликовать о прогрессе в вопросе мира в Украине раньше времени4
- 24.11.2025, 14:11
- 2,934
Президент США неоднозначно оценил текущее состояние переговоров о завершении войны РФ в Украине.
Президент США Дональд Трамп неоднозначно оценил текущее состояние переговоров о завершении войны РФ в Украине. Глава Белого дома опубликовал пост в соцсети Truth Social, где призвал не забегать вперед в вопросе оценок текущего прогресса. При этом он допустил, что «происходит что-то хорошее».
«Значительный прогресс на переговорах о мире между Россией и Украиной действительно достигнут??? Не верьте в это, пока не увидите сами, но, возможно, происходит что-то хорошее», — написал американский лидер в Truth Social.