24 ноября 2025, понедельник, 16:25
Как в Техасе ремонтируют и модернизируют боевые Humvee

  • 24.11.2025, 14:43
  • 1,436
Фото: U.S. Air Force

Завод обслуживает также ракетные системы HIMARS.

В Хуксе, штат Техас, находится специализированный центр Red River Army Depot (RRAD), где выполняется капитальный ремонт боевых автомобилей Humvee. Несмотря на постепенную замену новых авто, Humvee продолжают играть ключевую роль в операциях на передовой, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Завод обслуживает не только армию США, но и корпуса морской пехоты, ВВС и ВМС. Здесь используются передовые технологии: промышленные лазерные резаки и штамповочные станки для изготовления деталей, а также 3D-сканеры для точного соответствия всех элементов техническим требованиям.

Процесс ремонта включает полную разборку автомобиля, замену ржавых шасси и подрамников, установку новых рам и конструктивных элементов. Также проводятся модернизация брони и обновление оружейных систем. Стоимость полного восстановления одного бронированного Humvee достигает около $100 000, в зависимости от объема работ. Бронированные версии с пустынным камуфляжем сегодня в основном используются для боевой поддержки, тогда как новые JLTV превосходят Humvee по надежности и техническим характеристикам.

Кроме Humvee, завод занимается обслуживанием и модернизацией других специализированных машин, включая ракетные системы HIMARS, бронетранспортеры MRAP, контейнерные тягачи RTCH и тяжелые тактические грузовики HEMTT.

Центр в Хуксе демонстрирует, как США поддерживают боеспособность своей мобильной армии, сочетая опыт ветеранов и современные технологии для продления службы ключевой техники на передовой.

