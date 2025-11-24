Стая украинских дронов уничтожила штурмовой отряд россиян

Стая украинских дронов уничтожила штурмовой отряд россиян1
- 24.11.2025, 15:08
- 1,648
Четыре дрона последовательно ликвидировали оккупантов на Запорожском направлении.
На Запорожском направлении украинские войска продолжают эффективно уничтожать силы противника с помощью ударных беспилотных систем.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», в районе Гуляйполя стая из четырех дронов «Vampire» уничтожила российскую штурмовую группу, которая пыталась продвинуться в одном из секторов фронта. Источник:
На обнародованных кадрах видно, как операторы скоординированно работают по вражеским целям, нанося точечные удары и последовательно ликвидируя оккупантов. Атака была настолько слаженной, что штурмовая группа РФ не имела ни единого шанса на маневр или отступление.