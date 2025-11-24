Стая украинских дронов уничтожила штурмовой отряд россиян 1 24.11.2025, 15:08

1,648

Четыре дрона последовательно ликвидировали оккупантов на Запорожском направлении.

На Запорожском направлении украинские войска продолжают эффективно уничтожать силы противника с помощью ударных беспилотных систем.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», в районе Гуляйполя стая из четырех дронов «Vampire» уничтожила российскую штурмовую группу, которая пыталась продвинуться в одном из секторов фронта. Источник:

На обнародованных кадрах видно, как операторы скоординированно работают по вражеским целям, нанося точечные удары и последовательно ликвидируя оккупантов. Атака была настолько слаженной, что штурмовая группа РФ не имела ни единого шанса на маневр или отступление.

