Санкции обрушили цены на российскую нефть 24.11.2025, 15:40

Стоимость ее перевозки дорожает до рекорда.

В течение года стоимость фрахта крупных нефтяных танкеров выросла в шесть раз, что потенциально может увеличить стоимость перевозки российской нефти.

Россия предлагает индийским нефтеперерабатывающим заводам купить «черное золото» марки Urals по самой низкой цене, по меньшей мере, за последние два года на фоне санкций США в отношении нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть». Такая ценовая политика может привести к тому, что индийские НПЗ частично возобновят закупки российского сырья, сообщает Bloomberg.

По словам собеседников издания, индийским нефтепереработчикам предлагают приобрести российскую нефть на 7 долларов дешевле стоимости нефти марки Brent. Они добавили, что предложение касается грузов, которые будут отправлены в декабре и прибудут в январе. Журналисты добавляют, что до введения американских санкций размер скидки на российскую нефть составлял 3 доллара.

Издание отмечает, что большинство индийских нефтеперерабатывающих заводов отказались от уже заказанной российской нефти, которая должна была поступить после того, как санкции против «Роснефти» и «Лукойла» вступили в силу. Но бешеные скидки меняют настроения на рынке.

«В последние дни настроение индийских нефтеперерабатывающих заводов изменилось из-за снижения цен на нефть марки Urals, и некоторые переработчики теперь готовы покупать российскую нефть у продавцов, которые не подпадают под санкции», – отмечают источники журналистов.

В то же время, собеседники издания добавляют, что лишь около пятой части предлагаемых партий нефти происходит от компаний, которые не внесены в черный список.

На фоне американских санкций против России и роста спроса на нефть с Ближнего Востока и США подскочили и ставки фрахта танкеров, что потенциально может повысить стоимость транспортировки российской нефти. Как отмечает Bloomberg, стоимость аренды нефтяного супертанкера на эталонном маршруте подскочила до самого высокого уровня за последние пять лет.

Отмечается, что базовые ставки фрахта для очень больших нефтяных танкеров, которые могут транспортировать до 2 миллионов баррелей, в конце прошлой недели выросли до почти 137 тысяч долларов в день. Таким образом их рост в течение текущего года составил 576%.

«Это самый высокий показатель с конца апреля 2020 года, который превысил последний многолетний пик, достигнутый всего две недели назад. Более широкий индекс, охватывающий ставки VLCC (класс танкеров грузоподъемностью 200–320 тысяч тонн) на нескольких маршрутах также достиг 116 400 долларов в день, что стало новым пятилетним максимумом», – добавляет издание.

