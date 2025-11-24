закрыть
24 ноября 2025, понедельник, 16:26
США на учениях отработали уничтожение российских систем ПВО С-300

  • 24.11.2025, 15:48
США на учениях отработали уничтожение российских систем ПВО С-300

Пентагон получил доступ к российским С-300 еще в начале 1990-х годов.

Корпус морской пехоты (КПМ) США на учениях Resolute Hunter 26-1, которые прошли на авиабазе Фэллон в штате Невада, отработал уничтожение систем противовоздушной обороны (ПВО) С-300 российского производства. Как сообщает Military Watch Magazine (MWM).

По данным западного журнала, в ходе учений использовались макеты, похожие на российские С-300, и, вероятнее всего, отрабатывались сценарии противодействия им. «Макеты дают подразделениям возможность отработать рабочие процессы обнаружения, целеуказания и ведения боя, а также часто имитируют радиолокационные, визуальные и электромагнитные характеристики реальных систем», — говорится в публикации.

Там отмечается, что системы ПВО С-300 российского производства имеются на вооружении Венесуэлы, Алжира и Ирана, а похожими комплексами располагают Китай и Северная Корея. Издание признает, что Пентагон получил доступ к российским С-300 еще в начале 1990-х годов через Украину. Тем не менее, как пишет журнал, современные российские С-300 превосходят советские.

Издание обращает внимание, что использованный на учениях Resolute Hunter 26-1 макет системы С-300 имел пустынный камуфляж, характерный для Ирана, Алжира и Китая.

