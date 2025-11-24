закрыть
Жительница Гродно выиграла спор с работодателем за условия труда

  • 24.11.2025, 16:09
Жительница Гродно выиграла спор с работодателем за условия труда

Ее заставляли поднимать тяжести.

Жительница Гродно работала на частном предприятии и регулярно поднимала тяжелые коробки. Внутренняя комиссия подтвердила нарушения: вместо допустимых 7 кг женщина поднимала больше 11.

Как пояснили в областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения, наниматель не учел список запрещенных для женщин тяжелых и вредных работ. В нем есть в том числе работы, связанные с подъемом и перемещением тяжестей выше норм, пишет 1prof.by.

Работница потребовала уволить ее по ст. 41 Трудового кодекса и выплатить компенсацию в размере трех зарплат. Такая гарантия предусмотрена при досрочном расторжении контракта в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде.

Но руководитель не спешил идти навстречу, и работница обратилась в профсоюз. Там пояснили, что сотрудница имела полное право уволиться по данному основанию и получить компенсацию: наниматель нарушил п. 5 ст. 55 Трудового кодекса, согласно которому обязан обеспечивать на каждом рабочем месте условия, отвечающие требованиям по охране труда.

После вмешательства профсоюза контракт расторгли досрочно и выплатили компенсацию в размере трех зарплат.

