19FortyFive: Мирный план по Украине пахнет Мюнхеном 24.11.2025, 16:14

Он повторяет ошибки Мюнхена и угрожает Тайваню.

Предложенный администрацией США 28-пунктовый план по Украине, разработанный при участии президента США Дональда Трампа и российского финансиста Кирилла Дмитриева, ставит под угрозу территориальную целостность Украины, членство в НАТО и привлечение России к ответственности за военные преступления. В обмен на прекращение огня и финансовые выгоды Киев должен согласиться на уступку Донбасса, ограничение армии и предоставление россиянам иммунитета, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты сравнивают этот подход с Мюнхенским соглашением 1938 года, когда уступки агрессору лишь поощряли дальнейшую экспансию. Если Москва получит подтверждение эффективности своих методов, это станет сигналом для других агрессоров, включая Китай. Аналитики предупреждают: если силовое давление на Украину пройдет без последствий, Пекин может воспринять это как шаблон для давления на Тайвань.

Ранее высокопоставленный чиновник Пентагона Элбридж Колби утверждал, что Тайвань не является жизненно важным интересом США, что только усиливает опасения Пекина относительно будущих уступок Вашингтона.

При этом план Трампа предусматривает, что Украина получит лишь часть замороженных российских активов, а остальная сумма вернется Москве, что усилит впечатление о легитимности российских завоеваний.

Критики отмечают, что подобная политика «удовольствия агрессора» подрывает международную стабильность и может спровоцировать новые конфликты. Если Трамп ограничит помощь Украине, это не означает, что союзники США поступят так же, но создается прецедент, который другие государства могут использовать для давления на Тайвань, Японию и Южную Корею.

Эксперты предупреждают, что план Трампа рискует не принести мира, а породить «право сильного», когда сила и выгода важнее принципов и международных обязательств.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com