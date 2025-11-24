Лукашенко придумал «поблажку» для пьяных трактористов

Лукашенко придумал «поблажку» для пьяных трактористов5
- 24.11.2025, 16:20
- 2,472
Законопроект разрешит замораживать наказание и даже освобождать нарушителей от ответственности.
Проект закона «Об изменении Процессуально-исполнительного кодекса <…> об административных правонарушениях» принят в первом чтении 24 ноября «палатой представителей национального собрания».
Документ «депутатам» представили министр внутренних дел Иван Кубраков и член постоянной парламентской комиссии по законодательству Ирина Астапенко.
Подчеркивается, что законопроект разработан по поручению Александра Лукашенко с целью предусмотреть «альтернативные варианты привлечения к административной ответственности трактористов-машинистов за управление транспортными средствами в состоянии опьянения».
Законопроектом предлагается дополнить Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях «положениями, закрепляющими возможность приостановить исполнение постановления об административном взыскании в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением колесными тракторами и самоходными машинами, за исключением категории «A», говорится в сообщении.
Кроме того, законопроект «определяет порядок освобождения лица, подвергнутого административному взысканию в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, от дальнейшего его исполнения».
На белорусском рынке труда наблюдается хронический дефицит кадров. Среди прочих работников не хватает трактористов.