Беженец из Украины выиграл Императорский турнир по сумо в Японии 24.11.2025, 16:29

Аонисики

Данил Явгусишин — первый украинец, достигший такого успеха.

Впервые в истории элитного Императорского кубка Японии по сумо победителем стал выходец из Украины — 21-летний Данил Явгусишин. В его японском псевдониме Аонисики содержится иероглиф, обозначающий «синий» — отсылка к флагу Украины, пишет Русская служба BBC.

Он также стал первым европейцем за последние восемь лет, выигравшим турнир.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Данил с родителями уехал в Германию, а в апреле 2022 года самостоятельно переехал в Японию. На тот момент ему было 18 лет.

Впервые он попробовал себя в сумо в возрасте семи лет, позднее также занимался дзюдо и вольной борьбой.

Еще в Украине он участвовал в юношеских соревнованиях по сумо и произвел впечатление на судей, но профессионально он занялся этим видом спорта только после переезда в Японию.

Сейчас, благодаря победе в Императорском турнире, Данила находится на пороге повышения до второго по значимости ранга в сумо — одзэки, и, как говорят специалисты, это одно из самых быстрых продвижений в истории этого вида спорта. Самый высокий уровень — йокодзуна.

По результатам 15-дневного Императорского турнира, Аонисики одержал 12 побед и потерпел три поражения, а на стадии плей-офф обыграл гранд-чемпиона, йокодзуну Томокацу Хосерю — 26-летнего сумоиста из Монголии, который месяц назад победил на турнире в Лондоне.

Во время интервью на церемонии награждения Аонисики спросили, доволен ли он своими результатами после всего лишь трех лет в проффесиональном спорте.

«Нет, я думаю, это только начало», — ответил он.

Фото: Reuters

Аонисики — лишь второй украинец в высшем дивизионе сумо.

В Японию он попал при содействии капитана украинского университетского клуба сумо, с которым когда-то познакомился на юношеском чемпионате.

Данила приехал в страну, не зная языка и имея весьма приблизительные представления о японских традициях. Но за короткий срок он завоевал множество поклонников в Японии и по всему миру благодаря впечатляющим навыкам сумоиста и постоянному росту мастерства.

Он часто побеждает соперников редкими приемами, получая признание как профессионалов, так и любителей сумо.

Эксперты считают, что Аонисики может стать первым европейцем, который достигнет высшего ранга гранд-чемпиона — йокодзуна.

Посольство Украины в Японии поздравило Данилу Явгусишина с достижением.

«Его стремительный взлет в сумо — результат силы, выдержки и невероятного трудолюбия. Он одолел сильнейших соперников и продемонстрировал вдохновляющий характер. Это достижение имеет не только спортивное, но и символическое значение: украинцы могут побеждать даже в самых традиционных японских дисциплинах», — говорится в публикации на странице посольства в Facebook.

