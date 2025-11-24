Changan презентовал доступный электрокроссовер с запасом хода 500 км
- 24.11.2025, 16:34
- 1,102
Стоимость $11,2 тыс., а комплектация — как у более дорогих моделей.
На автосалоне в Гуанчжоу представили новый Changan Nevo Q05. Недорогой электрический кроссовер имеет запас хода 500 км.
Электромобиль Changan Nevo Q05 вскоре поступит в продажу в Китае по цене от 79 900 до 109 900 юаней ($11 250 — 15 500). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Changan Nevo Q05 — компактный электрокроссовер С-класса с обтекаемым дизайном. У него плавные обводы кузова, выраженный «нос» и двухуровневая оптика, а на крыше установили немалый изогнутый спойлер.
Размеры Changan Nevo Q05:
длина — 4435 мм;
ширина — 1855 мм;
высота — 1600 мм;
колесная база — 2735 мм.
В салоне Changan Nevo Q05 установили узкий цифровой щиток приборов и 15,6-дюймовый центральный тачскрин. Передние сиденья бюджетного авто оснащены электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем, а разделяет их высокая консоль.
Электрокроссовер Changan Nevo Q05 оснащен 163-сильным мотором на передней оси, а его максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. На выбор предложат версии с запасом хода 405 и 506 км, а быстрая зарядка позволяет добавить 120 км за 15 минут.