Atlantic Council: Сирия поворачивает на Запад 24.11.2025, 16:38

1,158

Страна вступила в коалицию против «Исламского государства».

Исторический визит президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Вашингтон 10 ноября стал символом резкого разворота Дамаска в сторону Запада. Впервые за почти восемь десятилетий сирийский лидер встретился с президентом США Дональда Трампа, а администрация объявила о удалении аш-Шараа со списка международных террористов и разрешении сирийскому посольству возобновить работу в Вашингтоне, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Главным итогом стало объявление Сирии 90-м членом Глобальной коалиции против Исламского государства (ИГ). Это означает серьезный отход от зависимости от России и Ирана времен диктатора Башара Асада и переход к взаимодействию с США, НАТО и странами Персидского залива.

Участие Сирии открывает путь к более тесному обмену разведданными, координации по борьбе с ИГ и совместной работе над пресечением потоков иностранных боевиков. Иордания, Ирак и государства Залива приветствовали шаг Дамаска, подчеркивая, что усиление сирийской стабильности критически важно для безопасности региона.

Государства уже активно инвестируют в восстановление Сирии, считая ее реинтеграцию в регион — лучшим способом не допустить нового подъема экстремистов. Вступление в коалицию также может облегчить доступ к финансированию стабилизационных проектов и открытию торговых маршрутов.

Главные проблемы связаны с прошлым аш-Шараа как лидера «Фронта помощи людям Леванта», что вызывает недоверие у Сирийских демократических сил — ключевого партнера коалиции. Дополнительные угрозы исходят от ИГ-структур, считающих аш-Шараа «отступником», и от различных проправительственных вооруженных группировок с неоднозначной репутацией.

Кроме того, влияние иностранных боевиков в сирийских структурах безопасности и нестабильность внутри страны ставят под вопрос способность Дамаска быть надежным партнером.

Пока участие Сирии остается скорее символическим, но, по оценке бывших американских дипломатов, Дамаск обладает опытом борьбы с ИГ и может стать ценным участником будущих операций. Успех же будет зависеть от того, сможет ли Сирия доказать готовность последовательно противостоять терроризму и укреплять собственные институты.

