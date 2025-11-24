Белорусский бренд нижнего белья удивил модным перформансом 2 24.11.2025, 16:51

Новая коллекция сочетает сельские мотивы, кружева, природу и авангард.

Какая связь между 77-летней Валентиной Ивановной из деревни Журавковичи Червенского района, бельгийским модельером-деконструктивистом Мартином Маржела и модным белорусским бельем? Понять и уловить смыслы можно было на театрализованном фешен-шоу, которое прошло вчера в пространстве «Эхо». Девушки в кружевах и вуалях, танцевальные перформансы, природные мотивы: все это — показ новой коллекции Lovelace, пишет Onlíner.

В этом году известному бренду нижнего белья исполняется 10 лет. В 2015 году основательница Карина Кудина, тогда работавшая официанткой, решила сшить себе лиф по выкройкам из интернета. Признается, что получилось так себе, но история тем не менее была запущена. Хотя, если так подумать, началась она гораздо раньше, еще в подростковые годы Карины, когда она сама шила себе вещи, лишь бы не одеваться на рынке в родном Червене. Машинки тогда не было, ходила к маминой подруге, у которой была старенькая «Чайка».

Все эти воспоминания тоже легли в основу юбилейного шоу, которое получило название «Связь поколений». При его создании Карина вдохновлялась деревней, природой, дикими животными и другими образами, которые остались с ней из детства.

Сам показ был посвящен бабушке создательницы бренда, которую она называет одним из своих главных источников вдохновения и полноценной частью ДНК бренда. А еще Валентина Ивановна — главный критик LoveLace: ролики в TikTok, где Карина прямо в деревенской хате устраивает презентации нового белья под ее ироничные комментарии в духе «I хто гэта набывае?», залетают на сотни тысяч просмотров.

Еще один элемент перформанса зрители показа увидели еще за несколько дней до его начала: гостям выслали пригласительные в виде настоящего номера червенской районной газеты, где на странице с объявлениями можно было найти дату и время шоу. Это оммаж на легендарного модельера-анонима Мартина Маржела, который провернул подобное для своего первого показа в 1980-х.

— Я действительно вдохновлялась его знаменитым приглашением на показ осень-зима 1989, — рассказывает Карина. — Я много лет изучаю его творчество и в целом бельгийскую школу. Меня очень вдохновляет Антверпенская академия изящных искусств: я регулярно туда езжу, была на их показе этим летом, на дне открытых дверей, знакома с преподавателями и много времени провожу в их музее моды. Он мой личный «топчик» выпускников Антверпена.

