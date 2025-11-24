закрыть
24 ноября 2025, понедельник, 17:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Делегация Украины возвращается из Женевы

  • 24.11.2025, 16:58
Делегация Украины возвращается из Женевы
Владимир Зеленский

Зеленский анонсировал дальнейшие шаги.

Представители Украины, которые на выходных участвовали во встречах с американской стороной в Женеве с целью обсуждения плана завершения войны, возвращаются в Киев. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в социальной сети Facebook по итогам разговора с премьер-министром Норвегии Йонасом Стере.

Лидеры Украины и Норвегии обсудили дипломатическую ситуацию и двустороннее сотрудничество. Зеленский поблагодарил за советы и поддержку.

«Норвегия, как всегда, помогает», – отметил Зеленский.

Вместе с тем он рассказал Стере о первых результатах работы советников в Женеве.

«Сейчас наша делегация возвращается домой, и я жду полноценного доклада сегодня вечером о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентов партнеров. По итогам докладов будем определяться относительно дальнейших шагов, тайминга», – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что координация с Европой и другими партнерами в мире продолжится. «Рассчитываем на достижение нужных результатов, и я благодарен всем, кто с Украиной», – отметил глава государства.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип