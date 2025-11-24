Делегация Украины возвращается из Женевы
Зеленский анонсировал дальнейшие шаги.
Представители Украины, которые на выходных участвовали во встречах с американской стороной в Женеве с целью обсуждения плана завершения войны, возвращаются в Киев. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в социальной сети Facebook по итогам разговора с премьер-министром Норвегии Йонасом Стере.
Лидеры Украины и Норвегии обсудили дипломатическую ситуацию и двустороннее сотрудничество. Зеленский поблагодарил за советы и поддержку.
«Норвегия, как всегда, помогает», – отметил Зеленский.
Вместе с тем он рассказал Стере о первых результатах работы советников в Женеве.
«Сейчас наша делегация возвращается домой, и я жду полноценного доклада сегодня вечером о ходе переговоров в Женеве и ключевых акцентов партнеров. По итогам докладов будем определяться относительно дальнейших шагов, тайминга», – подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что координация с Европой и другими партнерами в мире продолжится. «Рассчитываем на достижение нужных результатов, и я благодарен всем, кто с Украиной», – отметил глава государства.