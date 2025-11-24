закрыть
24 ноября 2025, понедельник, 17:17
Иностранец хотел ввезти в Беларусь золото почти на $100 000

  24.11.2025, 17:06
Иностранец хотел ввезти в Беларусь золото почти на $100 000

Ценности конфисковали.

Гражданин Литвы предпринял неудачную попытку провезти через белорусскую границу партию ценностей, скрытую от таможенного контроля.

Гостаможкомитет сообщает, что инцидент произошел в пункте пропуска «Каменный Лог» на границе с Литвой.

Там 57-летний мужчина проследовал по «красному коридору» для декларирования временного ввоза авто, пяти юбилейных монет, а также 13 золотых слитков и монет.

Однако при проведении досмотра багажа гродненские таможенники обнаружили дополнительный груз. В металлическом футляре были спрятаны еще семь золотых слитков и восемь монет из того же драгметалла, которые пассажир не указал в декларации.

Общее количество сокрытых от контроля золотых изделий достигло 15 единиц, а их совокупная стоимость оценивается примерно в 260 тыс. белорусских рублей.

Теперь незадекларированные ценности подлежат обязательной конфискации. Помимо этого, на нарушителя наложен административный штраф, который может достигать 30 базовых величин (1260 рублей).

