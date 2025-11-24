Путину все труднее скрывать обвал экономики 3 24.11.2025, 17:16

2,672

Инфляция, долги и налоги затягивают Россию в рецессию.

Российская экономика сталкивается с нарастающим давлением: высокая инфляция, рост проблемных долгов и увеличение налоговой нагрузки создают опасную комбинацию, которая уже подкашивает бизнес и ухудшает благосостояние граждан, пишет Dagens (перевод — сайт Charter97.org).

Российские компании все чаще оказываются не в состоянии выплачивать кредиты после резкого повышения ключевой ставки Банком России до 21% в этом году. К ноябрю ставку снизили до 16,5%, но ущерб уже нанесен: проблемные кредиты достигли 10,4 трлн рублей — почти четверти федерального бюджета.

Аналитики предупреждают, что в 2025 году инфляция снова может ускориться, что приведет к новым повышением ставки и еще большему давлению на бизнес. Банк России фиксирует годовую инфляцию в октябре на уровне 7,7% — ниже сентябрьских 8%, но все равно вдвое выше показателей западных стран.

Опрос Центра противодействия дезинформации СНБО Украины показывает: 23% россиян сообщают об ухудшении уровня жизни, только 8% — об улучшении. Лишь 24% верят, что следующий год принесет перемены к лучшему.

Чтобы пополнить бюджет на фоне войны, власти повышают налоги и сборы. Однако эти меры могут оказаться недостаточными. 7 ноября Центробанк предупредил о возможной рецессии: экономический рост во втором полугодии почти остановился — всего 0,6% за июль–сентябрь. Если тенденция сохранится, спад может начаться до конца 2025 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com