Финляндия созывает саммит Восточного фланга ЕС
- 24.11.2025, 17:26
В Хельсинки обсудят угрозы безопасности — без Венгрии и Словакии.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо пригласил лидеров семи государств-членов ЕС на саммит Восточного фланга блока, который состоится 16 декабря в Хельсинки.
Об этом сообщили в департаменте коммуникаций финского правительства.
Встреча будет посвящена угрозам европейской безопасности и обороноспособности, особенно на восточной границе ЕС.
Однодневный саммит Восточного фланга ЕС пройдет впервые.
В саммите примут участие премьер-министры Ульф Кристерссон (Швеция), Кристен Михал (Эстония), Эвика Силиня (Латвия), Дональд Туск (Польша) и Росен Желязков (Болгария), а также президенты Никушор Дан (Румыния) и Гитанас Науседа (Литва).
Примечательно, что среди приглашенных лидеров не указаны премьер-министры или президенты Венгрии и Словакии, которые также являются частью Восточного фланга ЕС.
По словам премьер-министра Петтери Орпо, саммит станет возможностью для глубокого обсуждения угроз безопасности. В то же время страны на восточном фланге Европы смогут еще больше углубить сотрудничество в области обороны и управления границами.
Саммит Восточного фланга в Хельсинки состоится накануне заседания Европейского совета в Брюсселе.