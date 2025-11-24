закрыть
24 ноября 2025, понедельник, 19:39
Финляндия созывает саммит Восточного фланга ЕС

  • 24.11.2025, 17:26
  • 3,066
Финляндия созывает саммит Восточного фланга ЕС

В Хельсинки обсудят угрозы безопасности — без Венгрии и Словакии.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо пригласил лидеров семи государств-членов ЕС на саммит Восточного фланга блока, который состоится 16 декабря в Хельсинки.

Об этом сообщили в департаменте коммуникаций финского правительства.

Встреча будет посвящена угрозам европейской безопасности и обороноспособности, особенно на восточной границе ЕС.

Однодневный саммит Восточного фланга ЕС пройдет впервые.

В саммите примут участие премьер-министры Ульф Кристерссон (Швеция), Кристен Михал (Эстония), Эвика Силиня (Латвия), Дональд Туск (Польша) и Росен Желязков (Болгария), а также президенты Никушор Дан (Румыния) и Гитанас Науседа (Литва).

Примечательно, что среди приглашенных лидеров не указаны премьер-министры или президенты Венгрии и Словакии, которые также являются частью Восточного фланга ЕС.

По словам премьер-министра Петтери Орпо, саммит станет возможностью для глубокого обсуждения угроз безопасности. В то же время страны на восточном фланге Европы смогут еще больше углубить сотрудничество в области обороны и управления границами.

Саммит Восточного фланга в Хельсинки состоится накануне заседания Европейского совета в Брюсселе.

