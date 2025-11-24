В Минске закрывают на реконструкцию кинотеатры «Октябрь» и «Аврора» 24.11.2025, 17:51

Фото: Минск-Новости

Планируется превратить старые залы в современные киноцентры.

В Минске планируют закрыть на реконструкцию кинотеатры «Октябрь» и «Аврора». Об этом сообщил генеральный директор «Киновидеопроката» Владимир Карачевский, пишет агентство «Минск-Новости».

В прошлом году в Минске обновили интерьеры кинотеатров «Ракета», «Салют», в этом — после реконструкции открылся четырехзальный кинотеатр «Москва».

— В перспективе планируем провести капитальный ремонт в кинотеатрах «Аврора» и «Октябрь», — сказал Карачевский, не уточнив, когда закроют кинотеатры.

Чиновник рассказал, что за 10 месяцев 13 кинотеатров «Киновидеопроката» приняли чуть более 798 тысяч зрителей. Это на 6% больше, чем за такой же период прошлого года. Но глава кинопроката добавил, что есть и проблема.

— Существует определенный дефицит фильмов с высоким зрительским потенциалом. Несмотря на это, мы стремимся предоставить зрителю палитру интересных картин. Каждую неделю у нас в показе от 20 до 40 фильмов на любой вкус — ретроспективы, тематические кинопоказы, фестивальные ленты, артхаус и многое другое. Но вместе с тем мы продолжаем поиск картин, которые интересны зрителю. В том числе и снятых в регионах, откуда раньше они практически не приходили, — Южная Америка, Восточная Азия, — рассказал Карачевский.

Глава проката отметил, что у традиционных кинотеатров появился серьезный конкурент в виде онлайн-кинотеатров. Поэтому в Минске анализируют опыт работы кинотеатров нового поколения в России, Китае, ОАЭ, Индии и других странах мира и продолжают искать «новые формы взаимодействия, интересные и привлекательные для современного зрителя».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com