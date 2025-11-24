Россия запустила «печатный станок» 5 24.11.2025, 18:13

4,604

Денег на войну уже не хватает.

Российские финансовые власти начали использовать денежную эмиссию со стороны Центрального банка, чтобы профинансировать дефицит бюджета, который в этом году составит почти 6 трлн рублей, пишут эксперты Института Гайдара.

«Дыра» в казне в этом году почти полностью покрывается за счет выпуска госдолга — облигаций федерального займа (ОФЗ), которые еженедельно размещает Минфин. В первом квартале он разместил таких бумаг на 1,4 трлн рублей, во втором — на 1,46 трлн, в третьем — на 1,55 трлн, пишет The Moscow Times.

ОФЗ покупают в основном банки, главным образом крупные и государственные. А деньги банкам, в свою очередь, предоставляет ЦБ. С конца прошлого года он проводит еженедельные операции репо, предлагая кредитным организациям рублевые займы под залог ОФЗ. Согласно данным самого Центробанка, на 24 ноября объем таких операций достиг 2,832 трлн рублей.

Наращивание в активах банков объема ОФЗ происходит вследствие операций репо, а это по сути «опосредованное эмиссионное финансирование государственного долга со стороны ЦБ РФ», отмечают эксперты Института Гайдара. Расширение такой практики «усиливает проинфляционный эффект», предупреждают они.

Бюджет на 2026-28 гг Минфин сверстал с «дырой» более 10 трлн рублей: 3,8 трлн рублей в следующем году, 3,2 трлн — в 2027-м и 3,5 трлн — в 2028-м. Практически единственным источников финансирования дефицита будут внутренние госзаймы, указывают в Институте Гайдара: каждый год Минфин планирует размещать ОФЗ на 4-4,7 трлн рублей (без учета погашений).

В бюджет текущего года власти изначально закладывали лишь 1,2 трлн рублей дефицита, но были вынуждено увеличить оценку почти 5 раз после того, как нефтегазовые доходы обвалились на 20%, а план по несырьевым налогам оказался провален.

По итогам года бюджет соберет НДС на 1,3 трлн рублей меньше, чем ожидалось, ввозных пошлин и акцизов — на 328 млрд рублей меньше, налога на прибыль — на 160 млрд рублей меньше, НДФЛ — на 36 млрд рублей меньше, утильсбора — на 888 млрд рублей меньше. Сказалось замедление экономики, падение корпоративных прибылей и сокращение экспорта из-за санкций, объясняет эксперт ЦМАПК Эмиль Аблаев.

Несмотря на ухудшение ситуации в бюджете, в ближайшее время у Владимира Путина деньги не закончатся, считает Александра Прокопенко, научный сотрудник Carnegie Russia Eurasia Center.

«На ближайшие 12-14 месяцев у Путина есть достаточно денег, чтобы продолжать войну с текущим уровнем расходов. (После этого) ему придется делать трудный выбор между продолжением военных действий и поддержанием потребительского изобилия, чтобы не люди не чувствовали на 100%, что идет война», — отмечает Прокопенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com