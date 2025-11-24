БелЖД вводит новый график движения поездов 24.11.2025, 18:21

Появятся дополнительные рейсы в крупные города.

Белорусская железная дорога составила новый график движения поездов на 2025–2026 год. Он заработает с 14 декабря 2025 года и будет действовать в течение года. Узнали, что изменится для пассажиров.

В пресс-службе БелЖД пояснили, что при составлении нового графика учли как спрос на перевозки и направления с максимальным пассажиропотоком, так и требования системы государственных социальных стандартов по транспортному обслуживанию населения.

По сравнению с нормативным графиком, утверждённым на 2024/2025 год, в графике на будущий год стало меньше пассажирских поездов - было 382 пар, в новом графике на 6 меньше - 376 пар:

26 международных поездов,

24 межрегиональных бизнес-класса,

35 межрегиональных экономкласса,

10 региональных бизнес-класса,

281 региональных экономкласса (в том числе 36 пар поездов в сообщении с городами-спутниками Минска – Заславлем, Смолевичами и Руденском).

В целом, в графике движения на 2026 год компания сохранила все существующие маршруты курсирования международных поездов. Международные пассажирские поезда с 14 декабря 2025 года будут напрямую связывать Беларусь с такими российскими городами, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Адлер, Минеральные Воды, Анапа, Архангельск и Мурманск.

Дополнительно с 15 декабря 2025 года столицы двух стран свяжет дополнительная «Ласточка» поезд № 719/720 Москва – Минск – Москва будет курсировать ежедневно.

Продолжат курсировать беспересадочные вагоны из Калининграда в Минеральные Воды в зимний период. В летний период из Минска в Минеральные Воды поезд будет отправляться через день, а из Минска в Архангельск через Смоленск, Москву, Ярославль, Вологду - раз в неделю. В соответствии с новым графиком, по указанию будет ходить поезд Минск – Самара, а по маршрутам Минск – Санкт-Петербург и Полоцк – Москва предусмотрены дополнительные поезда в периоды повышенного спроса.

Как и в этом году, дополнительные поезда пообещали пускать в предвыходные, выходные и праздничные дни - как в международном сообщении, так и в пределах страны.

Во внутриреспубликанском сообщении БелЖД решила сохранить «принцип узнаваемого расписания», но с учётом пассажиропотока некоторые маршруты скорректировали:

изменили маршрут следования поезда межрегиональных линий экономкласса № 609/610 Гродно – Гомель – Гродно,

по маршруту Гродно – Гомель – Гродно дополнительно организовали ежедневное курсирование беспересадочной группы вагонов через станцию Минск-Пассажирский.

В целом же размеры поездов, курсирующих в пределах областей, сохранили без изменений, в том числе на направлении Витебск – Крулевщизна – Лынтупы.

В компании также пообещали усилить транспортные связи белорусских регионов. В частности, с декабря 2025 года по маршруту Минск – Пинск – Минск планируют пустить новый поезд региональных линий бизнес-класса. Он будет ходить по субботам и воскресеньям, а также в предпраздничные и праздничные дни. Из Бреста в Минск по понедельникам также запустили регулярный поезд.

В целом, Минск с областными центрами и крупными районными городами свяжут более 30 пар поездов, а вот поездов региональных линий экономкласса станет меньше из-за «оптимизации размеров движения» на малоинтенсивных участках железной дороги. Так, по маршрутам Лида – Беняконе и Осиповичи – Гродзянка, где в последнее время отмечался незначительный пассажиропоток, решили поезда отменить и пустить автобусы .

