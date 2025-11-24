«ПВО Москвы не спасла» 1 24.11.2025, 18:34

3,196

Авиаэксперт объяснил, как украинские дроны ударили по Шатурской ГРЭС.

Атака на Шатурскую ГРЭС состоялась с использованием дронов, которые сначала обошли Москву с севера и востока, а затем ударили по цели. Специальная траектория необходима для того, чтобы обойти многоуровневую систему противовоздушной обороны, которая защищает российскую столицу, пояснил авиаэксперт.

Украина ударила по крупнейшей ТЭС возле Москвы, достав по цели, расположенной в 120 км от Кремля и важного предприятия военно-промышленного комплекса РФ, пояснил авиационный эксперт и заместитель директора производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире медиа NV. Беспилотники двигались с учетом данных OSINT о местоположении комплексов ПВО различных типов, потому что зная время реакции каждого устройства, можно просчитать время подхода к цели.

Храпчинский ответил на вопрос, который касался траектории движения дронов в сторону Шатурской ГРЭС. Беспилотники обошли Москву севернее, через Тверскую область, а дальше сворачивали на юг в направлении ГРЭС, а часть БпЛА шли восточнее российской столицы и также свернули на электростанцию. Эксперт пояснил, что в течение последних двух лет РФ серьезно усилила средства ПВО вокруг Москвы. Систему ПВО вокруг Москвы начали укреплять с 1949 года, и в первую очередь создали два круга, в которые входили комплексы С-25 «Беркут». В системе 56 дивизионов, на каждый дивизион — по 60 ракет, также были радиолокационные системы. Теперь россияне восстановили эту систему и начали строить зенитные башни для ЗГРК «Панцирь» высотой 20-25 м. Таким образом увеличивается радиогоризонт для обнаружения воздушных целей.

«В обход Москвы — это, безусловно, правильные действия со стороны наших ударных беспилотников [потому что] зачем подвергаться [опасности] и терять ресурсы, если можно обойти. Тем более, что в принципе это стимулирует Москву разрабатывать больше систем противодействия беспилотникам, а нам за это время надо активнее развивать свою ракетную программу», — прозвучало в эфире.

При этом примечательно то, что украинские БпЛА достали в 120 км от Кремля и в 112 км от предприятия ракетно-тактического вооружения в Королево, которое занимается изготовлением ракет Х-101, Х-555. Между тем украинским дронам пригодились карты OSINTеров, которые показали, где стоят, условно, установки С-300 и С-400. Зная их возможности, время на перезарядку, «мы можем урегулировать темп подхода к нужной нам цели», уточнил гость студии.

«Не надо удивляться [обходу Москвы]. Приятно, что ударили ГРЭС, которая когда-то была обеспечена немецким, американским оборудованием, а потом, в 25-м году, было обновление тоже не российским оборудованием. Поэтому, в принципе, это такой показательный элемент, у кого что есть», — сказал авиаэксперт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com