Энтони Хопкинс назвал величайшего актера

Актер удивил поклонников своей скромностью и прямотой.

Энтони Хопкинс, которого критики часто относят к числу величайших актеров современности, вновь удивил поклонников своей скромностью и прямотой. В своих мемуарах он рассказал, кого считает лучшим живущим актером — и поставил на пьедестал вовсе не себя, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Хопкинс, обладатель двух «Оскаров», описывает актерскую профессию почти буднично: он просто многократно перечитывает сценарий, запоминает каждую реплику и исполняет сцену «как написано». Несмотря на кажущуюся простоту, его работа десятилетиями остается эталоном мастерства.

В книге актер перечисляет десятки коллег, которыми восхищается: Тарона Эджертона, Эда Нортона, Оливию Колман, Джонатана Прайса, Майкла Кейнa, Роберта Дауни-младшего, Шона Пенна, Эмму Томпсон, Джоша Бролина, Сальму Хайек, Иэна Маккеллена и многих других. Хопкинс даже отмечает Сильвестра Сталлоне за «железную решимость» при создании «Рокки».

Однако среди всех имен одно выделяется по-особенному. Хопкинс подчеркивает: «Джуди Денч — вероятно, лучшая актриса из всех».

Такой похвалы от актера, который нередко признается, что «не любит актеров», удостаиваются немногие. При этом выбор Хопкинса трудно оспорить: Джуди Денч — одна из самых титулованных и уважаемых артисток Британии, блистательно проявившая себя в кино, на телевидении и в театре.

Хопкинс восхищается многими, но именно Денч оказалась единственной, кому он дал высшую оценку — и она, несомненно, ее заслуживает.

