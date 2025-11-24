Армия США отрабатывает уничтожение ПВО РФ и Китая 24.11.2025, 18:42

На учениях американские морпехи использовали макеты С-300 и HQ-9.

Состоялись учения Resolute Hunter 26-1, во время которых были замечены полномасштабные макеты систем противовоздушной обороны иностранного производства, похожие на С-300 и HQ-9.

Как сообщает Defence Blog, приманки были окрашены в пустынный камуфляж, который обычно ассоциируется с иранскими войсками. Отмечается, что американские вооруженные силы продолжают использовать реалистичные копии китайских и российских систем противовоздушной обороны, а также другую иностранную военную технику для подготовки экипажей к будущим конфликтам.

«Появление макетов С-300 и HQ-9 в камуфляже в иранском стиле свидетельствует о том, что учитывается широкий спектр потенциальных противников. Эти системы эксплуатируются несколькими странами, а макеты позволяют американским вооруженным силам изучать, как различные схемы камуфляжа, так и методы развертывания и обнаружения», – написало издание.

Украинский ресурс «Милитарный» сообщил, что шасси макета, который использовали военные США, имитирует МЗКТ-7930. Именно на нем базируется ЗРК С-400. Вероятно, эти же макеты использовали для имитации китайского HQ-9 из-за сходства с российскими установками.

«Зато радар макета похож на 30Н6 из состава ЗРК С-300 из-за формы верхней части полотна. Такие суррогаты воспроизводят радарные сигнатуры, сенсорные данные и тактику, характерную для российских и китайских систем», – говорится в сообщении.

