Белорусы продолжают «тихую охоту» даже после снегопадов 2 24.11.2025, 18:49

Грибники идут в лес несмотря на морозы.

Несмотря на то, что в выходные многие регионы Беларуси накрыли мощные снегопады, это не нарушило устоявшуюся традицию заядлых грибников отправляться в выходные на «тихую охоту» в лес. Те, кто отказался закрывать грибной сезон с первым снегом, не ушли с совсем уж пустыми корзинками - помимо подзелёнок, которые не боятся первых морозов, встречались и «зимние» боровики, и опята, и даже лисички, пишет Telegraf.news.

Несмотря на то, что в тематических чатах и пабликах белорусских грибников уже объявили паузу в грибном сезоне и перешли в «режим поглощения консерваций», далеко не все согласились доставать из погреба летние запасы и открывать закатки. Некоторые в выходные таки отправились по привычке в лес и, как оказалось - совсем не зря.

Так, по словам одного из участников группы во «ВКонтакте» «Грибные войска Беларуси», в минувшее воскресенье в лесу под Боровлянами Минского района ему встретились и подмороженные опята, и подзелёнки, и фиолетовые рядовки, и польские грибы, и красные сыроежки.

«Уже далеко не все в кондициях, но всё же на сковородке им будет теплее и светлее», - констатировал грибник.

И, как оказалось, он был не единственным, кому в выходные не сиделось дома, несмотря на первые морозы. Другой участник группы из Чашникского района Витебской области также признался, что «насобирал на супчик» прихваченных морозом опят с лисичками.

А другая пользовательница соцсетей из Витебского района поделилась в TikTok кадрами прямо из леса, наглядно продемонстрировав, что тех, кого не пугают первые морозы, «лисички ещё ждут».

Другой пользовательнице видеоплатформы из Жабинки Брестской области и вовсе в субботу, 22 ноября, удалось набрать почти полную корзинку зеленушек. Женщина призналась, что ещё утром в лесу лежал снег, но за день он успел растаять и грибам он совсем не помешал.

Участники тематического Telegram-канала «Грибы Беларуси» также поделились своими «подснежными» находками - участнику дискуссии из Рогачевского района Гомельщины удалось найти под снегом целый боровик, а его «коллега» из Минска поделился фото семейки заснеженных опят.

