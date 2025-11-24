«Мирный план» Трампа на переговорах в Женеве урезали с 28 до 19 пунктов 1 24.11.2025, 18:58

3,476

Из документа убрали несколько ключевых положений.

После переговоров в Женеве, по итогам которых в первоначальную версию «мирного плана» команды Трампа внесли коррективы, количество пунктов в нем сократилось до 19.

Об этом сообщает Financial Times.

Осведомленные с дискуссиями анонимные собеседники издания поделились, что по итогам переговоров 23 ноября первоначальный план с 28 пунктов сократился до 19. Собеседники не стали вдаваться в детали, какие пункты изъяли.

Также издание сообщает, что на этой неделе должны состояться дальнейшие встречи с участием представителей Франции, Германии, Великобритании, возможно, также Польши, Финляндии и генсека НАТО.

«Мы пытаемся предложить что-то, что будет контрпредложением», – поделился собеседник из числа европейских дипломатов.

Напомним, после переговоров в Женеве, которые состоялись в воскресенье, 23 ноября, США и Украина заявили, что они разработали «обновленный» документ по миру.

