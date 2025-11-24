На аукционе «Кристис» выставят редчайший рисунок 1 24.11.2025, 19:09

Эксперты считают его предварительным этюдом Микеланджело.

Аукционный дом «Кристис» представил сенсационную находку — маленький рисунок правой стопы, который специалисты уверенно считают предварительным этюдом Микеланджело к знаменитой Ливийской сивилле на потолке Сикстинской капеллы. Если атрибуция подтвердится, работа может стать одной из самых дорогих зарисовок стопы в истории, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Этюд размером около пяти дюймов был обнаружен случайно: специалист нью-йоркского офиса «Кристис» Джада Дамен заметила цифровое фото среди обычных запросов от частных владельцев. Продавец из Северной Калифорнии, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что рисунок находился в его семье с XVIII века.

Техническая экспертиза показала, что бумага соответствует XVI веку, а на обороте под поздним слоем бумаги скрывался еще один набросок — мужская фигура черным мелом, типичная для Микеланджело. Такое сочетание материалов совпадает со знаменитым листом из Метрополитен-музея, где также изображена стопа модели для Ливийской сивиллы.

Дополнительным аргументом стала старинная надпись «Michelangelo Bona Roti», аналогичная маркировке, встречающейся на десятках признанных работ мастера.

«Кристис» отмечает, что рисунок происходил из коллекции Армана Франсуа Луи де Местраля де Сен-Сафорена, известного собирателя графики XVIII века. Дом уверен: происхождение и стиль указывают на подлинность.

Работа будет выставлена на аукцион старых мастеров в феврале с осторожной оценкой $1,5–2 млн — гораздо ниже рекорда Микеланджело ($24,3 млн). В частных руках сейчас находится лишь один другой рисунок мастера, связанный с росписями Сикстинской капеллы.

Если специалисты «Кристис» правы, это станет одним из редчайших сохранившихся этюдов к потолку Сикстинской капеллы — и одним из немногих, которые Микеланджело не успел уничтожить.

