Над Нацбанком сгустились тучи
- 24.11.2025, 19:12
Задержали бывшего исполнительного директора Банка развития.
В связи с уголовным делом «Софтклуба» был задержан Артем Мороз, бывший исполнительный директор Банка развития, а на момент задержания — директор Национального центра электронных услуг. Мороз был близок к Александру Егорову, первому заместителю председателя Нацбанка, который еще недавно отвечал за экономику в администрации Лукашенко. Более того, супруга Александра Егорова — Анастасия Егорова — с 2020 года работает в «Софтклубе», пишет «Наша нива».
Артем Мороз — белорусский функционер и банкир, чья экспертиза лежит не в самих финансах, а в информатизации финансовых услуг.
Мороз начинал карьеру инженером-программистом в банке «Поиск» (2002—2004), а уже через два года стал ИТ-директором в Белорусском народном банке.
Оттуда Мороз перешел на работу в компанию «Софтклуб» (2010-2016), а потом — в связанный с «Софтклубом» сервис ЕРИП (2016-2020).
С 2020 по 2025 год Мороз работал в Банке развития, сначала начальником управления информационных технологий, потом — исполнительным директором. В это же время председателем Банка развития и прямым начальником Мороза был еще один вундеркинд — Александр Егоров, которого из Банка развития забрали в администрацию Лукашенко, а оттуда — в заместители Романа Головченко в Нацбанке.
В банковском сообществе принято считать, что Мороз и Егоров находятся в дружеских отношениях, а также что Егоров — первый заместитель председателя Нацбанка — реальный серый кардинал банковской системы. Он «парень, который умеет считать» при Головченко, у которого нет банковского опыта.
Артему Морозу после Банка развития также дали должность, соответствующую компетенциям, — в октябре 2025 го он стал директором НЦЭУ (Национальный центр электронных услуг).
Но кажется, что Мороз не отработал на новой должности и месяца, как был задержан в связи с делом «Софтклуба» — масштабным коррупционным делом, по которому проходит менеджмент по крайней мере — уже можно так говорить — половины белорусских банков.
Фамилия Мороза уже исчезла с сайта НЦЭУ, теперь в разделе о руководстве называются только два заместителя директора.
Источники связывают задержание Мороза с его деятельностью в Банке развития.
Как примечательный факт можно также добавить, что жена Александра Егорова — Анастасия Егорова — с 2020 года работает в «Софтклубе». Она перешла туда с позиции ведущего экономиста в «Белгазпромбанке». С лета 2024 года Анастасия, если верить информации в ее Linkedin, — главный бизнес-аналитик «Софтклуба» по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.
Фигурирует ли она в деле «Софтклуба», нам пока не известно.
Руководство «Софтклуба» обвиняют в уклонении от налогов и даче взятки. Никакой официальной информации об этом деле еще не было.