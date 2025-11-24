закрыть
24 ноября 2025, понедельник
Финляндия созывает саммит семи стран восточного фланга ЕС

  • 24.11.2025, 19:30
Финляндия созывает саммит семи стран восточного фланга ЕС

Первый саммит Eastern Flank состоится в Хельсинки в декабре.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо пригласил лидеров семи европейских стран на саммит в Финляндию.

Первый саммит Eastern Flank состоится в Хельсинки 16 декабря. Он будет посвящен угрозам безопасности в Европе и обороноспособности, особенно на границе с Россией, пишет err.ee.

В список приглашенных входят лидеры стран-соседей России. Это премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Литвы Гитанас Науседа.

Кроме того, на встречу приглашены премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Болгарии Росен Желязков и президент Румынии Никушор Дан.

В пресс-релизе, опубликованном канцелярией Госсовета, Орпо отметил, что встреча предоставляет восточным приграничным странам Европы отличную возможность укрепить оборонное и пограничное сотрудничество.

- У нас, соседей России, общие вызовы в сфере безопасности. В последнее время участились гибридные операции, кибератаки и нарушения воздушного пространства. Оборону Европы нужно продолжать укреплять на границе с Россией, – заявил премьер-министр Финляндии.

Саммит будет предшествовать заседанию Европейского совета, которое состоится позже на той же неделе в Брюсселе.

